Компания-однодневка вбросила через Орловщину 15 тонн сомнительного масла

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства по Орловской и Курской областям.

Всё произошло в августе. 23 августа ИП из Ростовской области зарегистрировал в системе ветеринарного контроля «Цербер» торговую площадку (в нашем регионе). Для этого использовалась учётная запись специалиста госветслужбы.

Затем, 25 числа, здесь были созданы производственные транзакции на 20 тонн масла сливочного (без указания сведений о сырье). «Анализ документов показал, что 26 августа на площадке из продукции выработали 15 тонн масла топлёного с массовой долей жира 99,9%», – пояснили в ведомстве.

Все эти 15 тонн отгрузили в адрес предприятия из Ивановской области – ОАО «Фурмановский гормолзавод». 27 августа площадка была удалена из «Цербера», что вызвало серьёзные подозрения у контролирующего органа.

В итоге Россельхознадзор признал эту ситуацию попыткой ввести в оборот товары неизвестного происхождения. Информацию направили в Управления МВД и ФСБ по Орловской области, ФНС, антимонопольную службу. Также орловцы проинформировали о ситуации Управление Роспотребнадзора по Ивановской области — для возможной блокировки продукции прямо на кассах розничных сетей.

ИА «Орелград»