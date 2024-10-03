Путин назначил зампредов судов Орловской области

3.10.2024 | 11:48 Закон и порядок, Новости

Президент России подписал соответствующий указ.

Фото: kremlin.ru

Изменения касаются сразу пяти учреждений.

Так, в Новодеревеньковском районном суде заместителем председателя стала Людмила Лазарева. В Советском районном суде Орла – Елена Бардина.

Ещё в трёх учреждениях назначены новые судьи. Штат Мценского районного суда пополнила Ольга Касьянова, Покровского районного суда — Виктория Белозерцева, Северного районного суда Орла – Елена Добарина.

Также несколько дней назад стало известно, что ушёл в отставку судья Железнодорожного районного суда Орла Алексей Руднев.

ИА «Орелград»


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