Путин назначил зампредов судов Орловской области

Президент России подписал соответствующий указ.

Изменения касаются сразу пяти учреждений.

Так, в Новодеревеньковском районном суде заместителем председателя стала Людмила Лазарева. В Советском районном суде Орла – Елена Бардина.

Ещё в трёх учреждениях назначены новые судьи. Штат Мценского районного суда пополнила Ольга Касьянова, Покровского районного суда — Виктория Белозерцева, Северного районного суда Орла – Елена Добарина.

Также несколько дней назад стало известно, что ушёл в отставку судья Железнодорожного районного суда Орла Алексей Руднев.

ИА «Орелград»