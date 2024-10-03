Путин назначил зампредов судов Орловской области

Президент России подписал соответствующий указ.
Изменения касаются сразу пяти учреждений.
Так, в Новодеревеньковском районном суде заместителем председателя стала Людмила Лазарева. В Советском районном суде Орла – Елена Бардина.
Ещё в трёх учреждениях назначены новые судьи. Штат Мценского районного суда пополнила Ольга Касьянова, Покровского районного суда — Виктория Белозерцева, Северного районного суда Орла – Елена Добарина.
Также несколько дней назад стало известно, что ушёл в отставку судья Железнодорожного районного суда Орла Алексей Руднев.
ИА «Орелград»