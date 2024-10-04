Названа последняя дата отправки орловских призывников

Её озвучил сотрудник военного комиссариата Орловской области Сергей Романов.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу рассказал, что последняя группа призывников отправится в вооружённые силы 25 декабря. Сам осенний призыв на Орловщине и по всей России завершится 31 декабря.

«Первые отправки запланированы с 15 октября», – уточнил Романов. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Осенний призыв стартовал 1 октября. Ожидается, что Орловская область направит на срочную службу около 400 человек (в возрасте от 18 до 30 лет). Призывники будут проходить обучение и тренировку в частях Московского и Ленинградского военных округов.

В Минобороны заверили, что к выполнению задач СВО призывников привлекать не будут.

Напомним, сегодня на Орловщине впервые объявили ракетную опасность.

ИА «Орелград»