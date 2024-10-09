Прокуратура истребовала деньги орловца в другом регионе

Суд удовлетворил иск о возврате средств.

Немолодой житель Малоархангельского района лишился своих средств, оформляя сделку через интернет. Мужчина перечислил продавцу 21 тысячу 500 рублей — плату за некий товар. Однако деньги ушли на посторонний счёт, а орловец так и не получил свою покупку.

В итоге мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество».

Через банк удалось выяснить, что карта, на которую ушёл перевод, принадлежит жительнице другого региона. Прокуратура Малоархангельского района направила в суд иск о взыскании всей суммы, полученной в результате неосновательного обогащения.

Требования удовлетворили. «Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Орле подозревают в мошенничестве управляющую компанию.

ИА «Орелград»