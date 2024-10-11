В Орле создание приюта для животных вылилось в судебные иски

В ситуацию вмешалась прокуратура.

Как рассказали в надзорном ведомстве, одно исковое заявление направил прокурор Железнодорожного района. От «Спецавтобазы» требуют устранить выявленные нарушения и привести здание в нормативное состояние.

Муниципальное учреждение получило приют в оперативное управление в августе этого года. Однако объект не эксплуатируется по назначению до сих пор.

Приют строило ООО «СБМ» (на основании контракта, заключённого с «Орёлгосзаказчиком»). Согласно проекту и смете в приюте должны были смонтировать 66 клеток размером менее одного квадратного метра — что является нарушением действующего законодательства.

Неправильную установку воплотили в жизнь. В связи с этим «Орёлгосзаказчик» направил в суд свой иск к ООО «Стройпроект», которое разрабатывало документацию. Казённое учреждение пытается взыскать с компании убытки, понесённые из-за этой ошибки.

Кроме того, выяснилось что шесть клеток, размещённых на объекте, не соответствуют требованиям проекта и сметы. Средства, уплаченные за них, подрядчик вернул заказчику в полном объёме.

ИА «Орелград»