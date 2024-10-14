В Орле брата «Мамбы» отправили в СИЗО

Ему предъявлены схожие обвинения.

Новость сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Речь идёт о брате бойца поп-ММА Мамеда Гусейнова — по имени Али. Как рассказали СКР, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Предварительно установлено, что в августе этого года Али Гусейнов вступил в конфликт с незнакомым молодым человеком и ударил его кулаком в голову, причинив телесные повреждения. Это произошло в Железнодорожном районе рядом с одним из развлекательных заведений в ночное время суток.

Речь идёт о том же инциденте, который ранее стал причиной для задержания самого «Мамбы». Согласно текущей версии, Мамед ударил девушку. За неё вступился парень, которого атаковал уже Али. На вызов приехала женщина-полицейский — однако ей пришлось выслушивать не объяснения, а нецензурные оскорбления «Мамбы».

Отмечается, что данная драка вызвала повышенный общественный резонанс. В связи с этим материалы для возбуждения дела передали из органов дознания в следственное управление.

Следователь задержал мужчину с помощью сотрудников Росгвардии и ходатайствовал о его заключении в СИЗО. Суд удовлетворил просьбу.

«Прошу извинений у всего общества касаемо произошедшего. Никого больше бить не буду. Никакой статус в преступном мире не занимаю», – заявил Али на видео, которое опубликовал СКР.

Отметим, что на момент инцидента оба брата не были вполне чисты перед законом. Мамед отбыл условное наказание и находился на испытательном сроке, а Али недавно вышел из колонии и должен был носить браслет и соблюдать другие ограничения свободы.

ИА «Орелград»