Место под комплекс «Судбищенская битва» благоустроят за 352 миллиона

Подрядчика на такую сумму контракта разыскивает мэрия Орла.

Администрация города Орла выступила организатором дорогого тендера. Предметом закупки является выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории города Орла, в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва», ограниченной улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега реки Оки до моста «Красный». В роли заказчика, от лица которого с подрядчиком будет заключен договор, выступает муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (МКУ «ОМЗ»).

Цена контракта превысит 352 миллиона рублей. Смета работ была определена на основании акта обследования территории, отведенной под создание комплекса. Его по заказу МКУ «ОМЗ» провело ЗАО «Горпроект». На выделенном под комплекс участке расположены объекты культурного наследия: Детинец 1566 года, место впадения реки Орлик в Оку, и Богоявленская церковь, впервые возведенная в 1644 году. Специалисты провели сплошное визуальное обследование территории, выявляя дефекты и повреждения по внешним признакам с необходимыми замерами и их фотофиксацией.

Согласно документации тендера, территория мемориального комплекса «Судбищенская битва» условно состоит их трех частей: мемориальный комплекс 400-летия городу Орлу и парк Орловской крепости; территория вокруг памятника Ивану Грозному; сквер Богоявленской площади (бывший сквер Коммунальников). Территория комплекса с южной стороны граничит с двумя объектами культурного наследия: Торговые ряды и Красный мост. Работы подрядчику придется проводить с соблюдением жестких требований к сохранности имеющихся здесь памятников.

Так, Орловскую крепость специалисты называют «выдающейся природной достопримечательностью Орла». Это место нередко именуют «Стрелкой» из-за его заостренной формы. Здесь в 1566 году была основана Орловская крепость. В сердце крепости «цитадели» размещался административный центр: главный собор, дом воеводы, тюрьма, склад оружия и пороха, житницы и прочие казенные строения. В 1966 году жители Орла отмечали 400 лет с момента основания города. В честь этого события 17 сентября на месте пересечения двух рек был основан мемориальный сквер.

В сквере расположен архитектурно-скульптурный комплекс. Главной его частью является 27-метровый обелиск, облицованный серым гранитом. У основания памятника была замурована капсула с посланием, адресованным потомкам – в 2066 год. С 27 августа 2020 года «Стрелка» получила официальное название – парк «Орловская крепость». На его территории находится памятный камень «Детинец» с надписью: «Здесь в 1566 году была заложена Орловская крепость».

Сквер Богоявленской церкви создавался в 1946 году на месте, где с 1860 года находился Орловский молочный базар (в просторечии «молочка»). До 1917 года, как и на Ильинке, в этом месте шла бойкая торговля, и располагались деревянные купеческие лавки. Высаживались пирамидальные тополя, береза, рябина, туя, сирень. Прижились серебристый лох и ясень.

Из акта обследования следует, что дорожная сеть и площадки занимают около 37 процентов от всей площади, которую планируется благоустроить. В мемориальном комплексе четко просматривается несколько линий движения. Основные из них: от пешеходного мостика в сторону мемориального комплекса в честь 400-летия города Орла; от пешеходного мостика в сторону Богоявленского собора; от подвесного моста по диагонали в сторону Торговых рядов. Оценив состояние дорожек, эксперты рекомендовали провести их капитальный ремонт и в дальнейшем проводить мероприятия по их содержанию и уходу.

ИА «Орелград»