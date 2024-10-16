Мошенники вовлекли в преступления несовершеннолетнего орловца

Однако ему всё равно придётся отвечать перед законом.

Мценский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по статье «мошенничество». В ближайшее время его рассмотрит местный суд.

Обвиняемый прописан в Корсаковском районе. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

Парень вступил в сговор с другими лицами, чья судьба будет решаться в рамках отдельного уголовного производства. Молодой орловец взялся работать курьером у дистанционных мошенников.

В январе этого года преступники ввели в заблуждение жительницу Мценска, сообщив, что её дочь, якобы, стала виновницей ДТП. Чтобы «замять» несуществующую проблему, мошенники попросили у женщины 915 тысяч рублей.

Несовершеннолетний на тот момент орловец пришёл по указанному адресу и забрал деньги. Он отправил основную часть незаконным работодателям, оставив себе 40 тысяч 500 рублей. Юноша распорядился ими по своему усмотрению.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»