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Мошенники вовлекли в преступления несовершеннолетнего орловца

16.10.2024 | 18:01 Криминал, Новости

Однако ему всё равно придётся отвечать перед законом.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мценский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому по статье «мошенничество». В ближайшее время его рассмотрит местный суд.

Обвиняемый прописан в Корсаковском районе. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

Парень вступил в сговор с другими лицами, чья судьба будет решаться в рамках отдельного уголовного производства. Молодой орловец взялся работать курьером у дистанционных мошенников.

В январе этого года преступники ввели в заблуждение жительницу Мценска, сообщив, что её дочь, якобы, стала виновницей ДТП. Чтобы «замять» несуществующую проблему, мошенники попросили у женщины 915 тысяч рублей.

Несовершеннолетний на тот момент орловец пришёл по указанному адресу и забрал деньги. Он отправил основную часть незаконным работодателям, оставив себе 40 тысяч 500 рублей. Юноша распорядился ими по своему усмотрению.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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