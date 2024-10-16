В Орловской области отменён пожароопасный режим

Так распорядился губернатор.

Андрей Клычков утвердил соответствующий документ. Распоряжение опубликовано на официальном портале Орловской области.

Особый противопожарный режим отменяется с 15 октября на всей территории региона.

Напомним, что его ввели ещё в апреле. Под угрозой природных пожаров находились город Дмитровск, посёлки Еленка и Жудерский, Культурная Посадка, село Льгов, деревни Алёхино и Радовище.

Напомним, что сегодня в Колпне официально откроют сквер имени Алексея Сопина — орловского пожарного, погибшего при исполнении служебного долга.

ИА «Орелград»