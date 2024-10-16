Орловцев позвали на конкурс ЦИК с премией в 150 тысяч рублей

Желающие могут принять участие во всероссийском конкурсе «Атмосфера».

Избирательная комиссия Орловской области пригласила желающих принять участие во всероссийском конкурсе «Атмосфера», организованном ЦИК России. Конкурс стартует с регионального этапа, работы участников облизбирком будет принимать до 15 ноября. Конкурс «Атмосфера» включает в себя четыре номинации: «Творческий циклон», «Научный фронт», «Методстанция» и «Цифровая волна». Премия победителю в каждой номинации составит 150 000 рублей.

«Всероссийский конкурс «Атмосфера» проводится на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний», – уточнили в Избирательной комиссии Орловской области.

Для «Научного фронта» можно выбрать темы: практики электорального волонтерства; методы борьбы с фейками о выборах; процедуры голосования по месту нахождения; цифровые сервисы в помощь организаторам выборов; законодательное регулирование использования агитационных материалов, созданных нейросетями, перечилили в облизбиркоме.

В номинации «Цифровая волна» могут быть представлены работы информационно-разъяснительного характера в электронном формате, созданные с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, и предназначенные для популяризации выборов и референдумов.

Работы в номинации «Творческий циклон» могут быть представлены только в формате видео общей продолжительностью не более одной минуты тридцати секунд с приложением режиссерского или литературного сценария. Видеоролики должны и способствовать популяризации институтов выборов и референдума, повышению правовой и политической культуры участников избирательного процесса, а также побуждать к участию в выборах, референдуме.

В номинации «Методстанция» могут быть представлены обучающие материалы для организаторов выборов, референдумов и иных участников избирательного процесса, учебно-методические материалы по тематике выборов и референдумов: пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы дисциплин, сборники задач, учебно-методические комплексы и так далее.

Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный. Региональный этап включает в себя прием работ, их оценку и отбор для участия в федеральном этапе. Завершится он не позднее 20 декабря 2024 года. Федеральный этап включает в себя экспертизу конкурсных работ и финал, стартует он 20 декабря 2024 года, а закончится не позднее 30 июня 2025 года.

ИА «Орелград»