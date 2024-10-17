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ТСК «Альянс» замешкалась с ремонтом дворов под Орлом

17.10.2024 | 14:42 ЖКХ, Новости

Работы ведутся в деревне Жилина Орловского муниципального округа.

Фото: Портал Орловской области

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл вице-губернатор Вадим Тарасов.

Оказалось, что компания не вполне справилась с серьёзным муниципальным заказом на ремонт нескольких дворов. В Жилина ООО «ТСК «Альянс»» взялось ремонтировать дворовые территории по Строительной улице — у домов №№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 17.

Работы надо было выполнить в период с 1 марта по 2 сентября текущего года. Однако пока сделано лишь 62% от запланированного. Например, укладка асфальта начнётся только с завтрашнего числа. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных.

Стоимость контракта составляет около 21 миллиона рублей. 13 из них переданы подрядчику. При этом средства, поступившие из федерального бюджета, освоены в полном объёме.

Пока что известно, что в связи с несоблюдением сроков с подрядчиком будет вестись претензионная работа.

Напомним, та же компания ремонтировала скверы Гуртьева и Бунина в Орле. Если первый из них внешне находится в хорошем состоянии, то по второму есть серьёзные вопросы, хотя сегодня мэр города Юрий Парахин объявил об окончании работ.

ИА «Орелград»


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