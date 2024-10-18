В Орле у погибших кур нашли опасного паразита

Возбудитель гетеракидоза кур выявлен в Орловской испытательной лаборатории.

Как сообщает Орловский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», возбудитель гетеракидоза кур был обнаружен специалистами отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории при исследовании двух трупов птицы – кур. Исследования проводились на наличие возбудителей паразитарных заболеваний. Результаты лабораторных исследований направлены ветеринарным специалистам. Как пояснили в учреждении, гетеракидоз птиц вызывают нематоды Heterakis – паразиты обитают в слепых кишках кур.

«Птица заражается в любом возрасте, основной источник распространения инвазии – взрослые куры, – уточнили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Яйца возбудителя гетеракидоза очень устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды. Заболевание протекает хронически. У больных кур наблюдается расстройство пищеварения, сопровождающееся общей слабостью, уменьшением или потерей аппетита, поносом. Зараженный молодняк отстает в росте и развитии, а у кур снижается яйценоскость. При отсутствии надлежащего лечения гетеракидоз может привести к серьезным осложнениям и даже гибели птицы».

Сообщается также, что всего в отделе бактериологии Орловской испытательной лаборатории в период с 1 по 15 октября 2024 года было проведено 360 исследований проб патологического и биологического материала на наличие возбудителей паразитарных заболеваний. Тем временем областной департамента надзорной и контрольной деятельности издал очередной приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. Решение принято в связи с угрозой возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, а именно африканской чумы свиней.

Тем самым департамент отреагировал на поступившее письмо управления ветеринарии Орловской области. Добыть разрешено 10 особей кабана обоих полов и всех возрастов, охотиться на них разрешено по 8 ноября 2024 года способами, исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания. При осуществлении охоты запрещается добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, за исключением добора раненых кабанов.

Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие. Также утверждены разрешенные способы использования добытых кабанов. Они должны быть уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации о ветеринарии. Альтернативный вариант: личное потребление, но оно возможно только после получения отрицательного экспертного результата на заболевание, то есть на АЧС.

ИА «Орелград»