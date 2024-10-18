«МонолитСтрой» оштрафовали на 2,3 миллиона

Подрядчик сорвал сроки дорожного ремонта в Орле.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, решение вынес мировой судья участка №3 Железнодорожного района. Ранее надзорное ведомство оформило постановление о возбуждении соответствующего административного дела.

Контракт, ставший предметом рассмотрения, заключили в мае минувшего года. «Объединенный муниципальный заказчик» доверил ООО «МонолитСтрой» капитальный ремонт шести улиц — Волжской, Высокой, Гвардейской, Полевой и Радищева, а также переулка Южный.

«В нарушение требований законодательства в установленный срок работы на указанных объектах завершены не были», – отметили в прокуратуре. Это и привело к административному штрафу.

В настоящее время ремонт данных улиц завершён.

Ранее стало известно, что за нарушение трудовых прав наказали около 400 орловцев.

ИА «Орелград»