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«МонолитСтрой» оштрафовали на 2,3 миллиона

18.10.2024 | 11:43 Важное, Закон и порядок, Новости

Подрядчик сорвал сроки дорожного ремонта в Орле.

Дорожная техника ООО “МонолитСтрой”. Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, решение вынес мировой судья участка №3 Железнодорожного района. Ранее надзорное ведомство оформило постановление о возбуждении соответствующего административного дела.

Контракт, ставший предметом рассмотрения, заключили в мае минувшего года. «Объединенный муниципальный заказчик» доверил ООО «МонолитСтрой» капитальный ремонт шести улиц — Волжской, Высокой, Гвардейской, Полевой и Радищева, а также переулка Южный.

«В нарушение требований законодательства в установленный срок работы на указанных объектах завершены не были», – отметили в прокуратуре. Это и привело к административному штрафу.

В настоящее время ремонт данных улиц завершён.

Ранее стало известно, что за нарушение трудовых прав наказали около 400 орловцев.

ИА «Орелград»


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