Дом, в котором жил врач и певец Заседателев, оградят от взрывчатки

Правовой режим использования территории здания утвердили областные власти.

Областные власти издали приказ об утверждении границ территории и правового режима использования объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом, в котором жил врач, вокальный педагог, фокистор Большого театра СССР Заседателев Федор Федорович», 1873 – 1940 гг.». Данный памятник расположен в Орле на улице 3-й Курской, д. 30. Проект границ был разработан по заказу управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Это же ведомство утвердило правовой режим использования территории дома, в котором жил Заседателев. Требования, в основном, стандартные. Так, на территории объекта культурного наследия запрещается проводить работы, изменяющие его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер. Нельзя использовать указанный дом под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов.

Запрещается размещать в нем объекты производства, способные оказывать динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности их оборудования. Также нельзя размещать доме-памятнике объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ. Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности здания и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

Федор Заседателев родился в Орле в 1873 году. В 1898 году окончил медицинский факультет Московского университета, а затем преподавал в нем – с 1905 года он был приват-доцентом, с 1918 года – профессором. В 1906 году Заседателев стал врачом при Большом театре. Он был выдающимся врачом и певцом одновременно, состоял членом-корреспондентом парижской Академии пения, преподавал вокал.

Заседателев выпустил ряд сочинений, в том числе «Научные основы постановки голоса», «О положении гортани в пении и об атаке звука», «Музыка и революция», «О резонаторах человеческого голоса», «О значении единого метода преподавания пения», «О влиянии певческого звука на слушателя» и так далее.

ИА «Орелград»