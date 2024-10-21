Орловщина заняла 16-е место по РФ по доходам населения

Составители рейтинга анализировали данные за второй квартал 2024 года.

Исследование проводил «РИА Рейтинг». Главным критерием являлось соотношение средних доходов жителей регионов и стоимости фиксированного набора основных товаров и услуг. В Орловской области оно оказалось равно 2,74.

Интересно, что из соседей по ЦФО нас обогнали только Белгородщина (15 место), Подмосковье (11) и Москва (5).

При этом среднедушевой доход орловца в указанный период времени составители рейтинга оценили в 53,2 тысячи рублей. Это уже только 24-е место по стране. По сравнению с данными годичной давности показатель вырос ещё на 6,6%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. На последних строчках разместились Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

ИА «Орелград»