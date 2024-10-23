На Орловщине ликвидировали незаконный съезд к реке

23.10.2024 | 15:01 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявили в Новосильском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушение природоохранного законодательства допустили в селе Голянка. Здесь существовал съезд к реке Пшев, который пролегал через водоохранную зону.

Это являлось нарушением Водного кодекса Российской Федерации. Природоохранная прокуратура внесла главе администрации Новосильского района представление об устранении нарушений. Однако оно не было выполнено.

После этого ведомство возбудило административное дело. Должностное лицо оштрафовали.

К настоящему моменту несанкционированный съезд к реке ограничен.

Ранее стало известно, что в Тросне оборудование на детских площадках пришло в ненадлежащее состояние.

ИА «Орелград»


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