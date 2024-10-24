У мэрии Орла не осталось денег на отлов собак

В горадминистрации ждут помощи из областного бюджета.

Это следует из ответа одной из жительниц города, опубликованного в социальных сетях. Ответ поступил с официального аккаунта администрации Орла.

Женщина попросила городские власти заняться отловом бездомных собак в Северном районе (на территории у санатория «Лесной»). Однако реакция оказалась не слишком обнадёживающей.

«Данная деятельность осуществляется за счёт средств областного бюджета (субвенции). Нормативные затраты рассчитываются и утверждаются Управлением ветеринарии Орловской области. Бюджет города Орла на 2024 год сформирован в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Направлено письмо в адрес Управления ветеринарии Орловской области с просьбой о выделении дополнительных денежных средств для осуществления данной деятельности», – ответили представители мэрии.

В начале этого года сообщалось, что контракт на отлов собак в Орле заключён с белгородским ООО «ЭкоСервис». Общая стоимость работ составила три миллиона рублей. При этом каждое пойманное животное обходилось бюджету в 28 тысяч 800 рублей. Однако этот контракт действовал только до апреля текущего года включительно.

ИА «Орелград»