У мэрии Орла не осталось денег на отлов собак

24.10.2024 | 17:14 ЖКХ, Новости

В горадминистрации ждут помощи из областного бюджета.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Это следует из ответа одной из жительниц города, опубликованного в социальных сетях. Ответ поступил с официального аккаунта администрации Орла.

Женщина попросила городские власти заняться отловом бездомных собак в Северном районе (на территории у санатория «Лесной»). Однако реакция оказалась не слишком обнадёживающей.

«Данная деятельность осуществляется за счёт средств областного бюджета (субвенции). Нормативные затраты рассчитываются и утверждаются Управлением ветеринарии Орловской области. Бюджет города Орла на 2024 год сформирован в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Направлено письмо в адрес Управления ветеринарии Орловской области с просьбой о выделении дополнительных денежных средств для осуществления данной деятельности», – ответили представители мэрии.

В начале этого года сообщалось, что контракт на отлов собак в Орле заключён с белгородским ООО «ЭкоСервис». Общая стоимость работ составила три миллиона рублей. При этом каждое пойманное животное обходилось бюджету в 28 тысяч 800 рублей. Однако этот контракт действовал только до апреля текущего года включительно.

 

 

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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