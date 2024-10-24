Орловский и Брестский облсоветы подписали соглашение

Это произошло в Белоруссии.

Сейчас орловские парламентарии находятся в Брестской области с рабочим визитом. Наш облсовет представляют председатель Леонид Музалевский и заместитель председателя, глава комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Павел Меркулов.

Главы двух парламентов двух регионов двух стран утвердили протокол о намерениях о сотрудничестве. От имени Брестского областного совета его подписал Игорь Брилевич.

Стороны выразили намерение взаимодействовать по ряду направлений. В частности, речь идет об обмене опытом в сферах парламентской деятельности, сохранении и развитии духовных и нравственных традиций, информационном взаимодействии.

«Уверен, что подписание этого документа между нашими парламентами станет началом нового этапа сотрудничества — конструктивного и результативного для обоих регионов», – заявил Леонид Музалевский.

Ранее губернатор Андрей Клычков утвердил «Дорожную карту» по сотрудничеству с Брестской областью.

ИА «Орелград»