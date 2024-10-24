Орловский и Брестский облсоветы подписали соглашение

24.10.2024 | 18:01 Важное, Новости, Политика

Это произошло в Белоруссии.

Фото: oreloblsovet.ru

Сейчас орловские парламентарии находятся в Брестской области с рабочим визитом. Наш облсовет представляют председатель Леонид Музалевский и заместитель председателя, глава комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями Павел Меркулов.

Главы двух парламентов двух регионов двух стран утвердили протокол о намерениях о сотрудничестве. От имени Брестского областного совета его подписал Игорь Брилевич.

Стороны выразили намерение взаимодействовать по ряду направлений. В частности, речь идет об обмене опытом в сферах парламентской деятельности, сохранении и развитии духовных и нравственных традиций, информационном взаимодействии.

«Уверен, что подписание этого документа между нашими парламентами станет началом нового этапа сотрудничества — конструктивного и результативного для обоих регионов», – заявил Леонид Музалевский.

Ранее губернатор Андрей Клычков утвердил «Дорожную карту» по сотрудничеству с Брестской областью.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования