На Орловщине хотят создать центр белорусской сельхозтехники

25.10.2024 | 10:43 Новости, Экономика

Это ключевой проект в рамках сотрудничества с Брестской областью.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Информацию в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Сейчас орловский глава находится в Белоруссии с рабочим визитом. Накануне он подписал «Дорожную карту», которая уточняет параметры партнёрства нашей и Брестской областей на ближайшие годы.

«Ключевой проект касается создания в Орловской области мультибрендового центра сельскохозяйственной техники белорусского производства», – рассказал Клычков.

Также ожидается, что учёные из двух регионов будут теснее сотрудничать в сферах растениеводства и племенного животноводства. Ещё одно направление взаимной работы касается производителей оборудования для молочных ферм.

Кроме того, Клычков посетил несколько местных промышленных предприятий и мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой». Работа орловской делегации продолжится сегодня и завтра.

Также в Бресте находятся представители облсовета нашего региона, которые подписали собственное соглашение о сотрудничестве с местным органом законодательной власти.

ИА «Орелград»


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