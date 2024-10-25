На Орловщине хотят создать центр белорусской сельхозтехники

Это ключевой проект в рамках сотрудничества с Брестской областью.

Информацию в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Сейчас орловский глава находится в Белоруссии с рабочим визитом. Накануне он подписал «Дорожную карту», которая уточняет параметры партнёрства нашей и Брестской областей на ближайшие годы.

«Ключевой проект касается создания в Орловской области мультибрендового центра сельскохозяйственной техники белорусского производства», – рассказал Клычков.

Также ожидается, что учёные из двух регионов будут теснее сотрудничать в сферах растениеводства и племенного животноводства. Ещё одно направление взаимной работы касается производителей оборудования для молочных ферм.

Кроме того, Клычков посетил несколько местных промышленных предприятий и мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой». Работа орловской делегации продолжится сегодня и завтра.

Также в Бресте находятся представители облсовета нашего региона, которые подписали собственное соглашение о сотрудничестве с местным органом законодательной власти.

ИА «Орелград»