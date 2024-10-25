Бастрыкин обратил внимание на орловскую «Голубку»

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело в связи с треш-стримами орловчанки.

Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памяти защитников Отечества. «В эфире программы федерального канала сообщалось, что в Орловской области женщина в сети Интернет оскверняла символы Победы и оскорбляла людей по национальному признаку», – пояснили в СКР.

Поручение дано главе орловского управления Петру Юдину. Также ему надо будет доложить Бастрыкину об установленных обстоятельствах.

На данный момент следственными органами проводится процессуальная проверка.

Напомним, впервые треш-стримерша из Орла, известная под псевдонимом «Голубка», попала в повестку СМИ этим летом. На неё напали её «коллеги» – стримеры Огры, тоже жители областного центра.

Недавно деятельность женщины заинтересовала главу «Лиги безопасного интернета» Екатерину Мизулину. Она заявила, что орловчанка «глумится над памятником «Родина-мать», распространяет порнографию, разжигает межнациональную рознь».

ИА «Орелград»