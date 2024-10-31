Орловские школьники собрали 954 килограмма желудей

В области завершилась экологическая акция.

Мероприятие под названием «Собери жёлуди – сохрани лес» проходило в школах региона. В ней могли принять участие не только ученики, но также их родители и учителя.

Организатором выступил орловский «Институт развития образования», где проходят дополнительную подготовку педагоги. Акция прошла в рамках нацпроекта «Экология».

В этом году к ней присоединились 46 образовательных учреждений региона. Собрано 954 килограммов желудей.

Лидерами сбора стали лицей №18 Орла (193 килограмма), школа №50 областного центра (148 килограммов) и Коротышская школа Ливенского района (66 килограммов).

Победителей наградят дипломами Управления лесами Орловской области. Также все участники получат соответствующие благодарности.

ИА «Орелград»