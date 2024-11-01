На Орловщине погасили долг по зарплате на 4,5 миллиона

На этом настояла прокуратура.

Нарушения трудового законодательства выявили в деятельности опытной станции «Стрелецкая», расположенной в Орловском муниципальном округе. Она является филиалом учреждения «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур».

Местная прокуратура установила, что в сентябре станция задолжала зарплату сразу 154 работникам. Общая сумма долга потянула на 4,5 миллиона рублей.

Директору внесли представление об устранение нарушений. Также было возбуждено административное дело. Сейчас его рассматривают в инспекции труда.

«В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена», – подчеркнули в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что на Орловщине создадут организацию для утилизации медотходов.

ИА «Орелград»