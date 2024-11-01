Россельхознадзор забраковал орловские пресервы

1.11.2024 | 13:21 Закон и порядок, Новости

Рыбную продукцию не исследовали на наличие микробов и паразитов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Ведомство отозвало семь деклараций о соответствии, выданных ООО «РПЗ Полюс». Предприятие находится в Новодеревеньковском районе.

Компания зарегистрировала эти декларации на пресервы нескольких видов (в том числе, из мидий, кальмаров и креветок) и разнообразные типы рыбной продукции.

Однако выяснилось, что в протоколах лабораторных испытаний, которые стали основой для регистрации, отсутствует ряд необходимых исследований. В частности, продукцию не проверяли на гигиенические требования безопасности, паразитологические показатели и микробиологические нормативы.

В итоге ведомство приняло решение об отзыве документов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования