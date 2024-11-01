Прокуратура изучит законность капремонта дома без крыши

В нём находится отделение ведомства по Заводскому району Орла.

Речь идёт о здании по Комсомольской, 127. Как сообщили в ведомстве, органы прокуратуры уже приступили к соответствующей проверке.

В частности, будет изучено соблюдение сроков выполнения работ. Также ведомство даст оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее на проблему обратил внимание «Народный фронт». Также она обсуждалась на комитете облсовета. Впрочем, тогда глава орловского Фонда капремонта назвал её рядовой.

Дом ремонтирует ООО СКФ «Арго». Работы стоят около 40 миллионов рублей. Формально они должны завершиться к 28 ноября.

Однако начало сезона дождей жильцы дома встретили с раскрытой крышей. Кроме квартир в здании находятся и важные учреждения и организации — в том числе, прокуратура Заводского района, а также Адвокатская палата Орловской области, Орловский центр охраны труда, райком КПРФ, офис Всероссийского Азербайджанского конгресса и медицинский центр.

ИА «Орелград»