Этой ночью Орловщину атаковали три БПЛА

2.11.2024 | 13:35 Новости, СВО

Все они сбиты.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Такую информацию сообщили в Министерстве обороны. О пострадавших или повреждениях не сообщается.

Всего за ночь над Россией сбили 24 БПЛА самолётного типа. Из наших соседей атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Напомним, накануне в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Над Знаменским районом сбили ракету, в итоге незначительные повреждения получили семь домов в посёлке Локня.

«На ряде элементов ракеты надписи на украинском языке. Дома восстановит район вместе с жителями», – рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

ИА «Орелград»


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