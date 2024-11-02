Этой ночью Орловщину атаковали три БПЛА

Все они сбиты.

Такую информацию сообщили в Министерстве обороны. О пострадавших или повреждениях не сообщается.

Всего за ночь над Россией сбили 24 БПЛА самолётного типа. Из наших соседей атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

Напомним, накануне в нашем регионе дважды объявлялась ракетная опасность. Над Знаменским районом сбили ракету, в итоге незначительные повреждения получили семь домов в посёлке Локня.

«На ряде элементов ракеты надписи на украинском языке. Дома восстановит район вместе с жителями», – рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

ИА «Орелград»