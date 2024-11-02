Орловский общепит демонстрирует уверенный рост

Показатель выше, чем в среднем по стране и ЦФО.

Об этом пишет «Бизнес-журнал. Центр», ссылаясь на данные Росстата.

Аналитики проанализировали цифры за январь — сентябрь текущего года. Оказалось, что за это время обороты в сфере общепита в Орловской области выросли на 9,6%.

Это пятый показатель по ЦФО. При этом он выше, чем в среднем по округу (9,2%) и по стране (8,4%).

Также в пятёрку лидеров ЦФО вошли Липецкая область, Москва, Воронежская и Калужская области.

Ранее сообщалось, что в Орле прибыль гостиниц и общепита выросла в 5 раз.

ИА «Орелград»