В Орле перезахоронили самых первых жителей города

Их останки нашли во время раскопок на месте, где стояла Орловская крепость.

Необычное событие состоялось сегодня. Самых первых орловцев перезахоронили неподалёку, на территории Богоявленского собора. В церемонии участвовал митрополит Тихон, губернатор Андрей Клычков, а также первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

«Наверное среди них были служивые люди, защищавшие наш город от набегов кочевников, ремесленники, простые горожане», – предположил Вдовин в соцсетях.

Ранее сообщалось, что планируется перезахоронить около 60 человек. Известно, что при данных раскопках в 2022-м году обнаружено 123 погребения, в 2023-м году — ещё 58.

В этом году археологи также работали на «Стрелке». Известно, что они смогли найти там останки троих человек, которые относятся к гораздо более раннему периоду — к 12 веку.

ИА «Орелград»