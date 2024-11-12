Орловские гостиницы оказались сверхдешёвыми

12.11.2024 | 15:40 Новости, Экономика

Таковы данные текущего месяца.

Фото: ИА “Орелград”

Рейтинг представил Российский союз туриндустрии — опираясь на данные, предоставленные компанией TravelLine.

Оказалось, что «размещение» в Орловской области — практически самое «бюджетное» по стране. В среднем в ноябре сутки в гостинице нашего региона обходятся в 4296 рублей. Впрочем, по сравнению с данными годичной давности, цена заметно подскочила. Тогда затраты оценивались в 3786 рублей.

Дешевле гостиницы стоят только в Республике Марий Эл. А самыми дорогими оказались Республика Алтай, Ставропольский край, Адыгея и Подмосковье.

Составители рейтинга рекомендуют туристам орловские достопримечательности – ««Спасское-Лутовиново», Орловский краеведческий музей и Национальный парк «Орловское Полесье».

Впрочем, совсем недавно в Орле ввели туристический налог. Скорее всего, это тоже повлияет на стоимость «размещения» – конечно, не в сторону её удешевления.

ИА «Орелград»


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