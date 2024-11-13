Здания межвузовского кампуса в Орле соединят переходами

Они устраиваются по принципу «сухие ноги».

Комплекс общежития будет состоять из трех зданий, соединенных надземными и подземными переходами, что позволит студентам перемещаться между корпусами, не выходя на улицу. Также предусмотрен надземный переход из общежития в учебно-лабораторный корпус, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Общая площадь общежитий составит 30 тыс. кв. метров. Там смогут проживать около 1500 студентов. В настоящий момент все три здания строятся. Также возводится учебно-лабораторный корпус. Его площадь более 27 тыс. кв. метров.

Торжественная закладка капсулы времени состоялась осенью 2023 года. Непосредственно к работам на земле приступили летом 2024. Строительство планируется завершить в 2026 году. Стоимость кампуса превышает 10 млрд рублей.

ИА “Орелград”