В Орле запустили котельную 907 квартала

Пусконаладка завершена, сообщил Сергей Латынин.

Член правительства Орловской области на совещании 18 ноября уведомил, что в настоящее время все отопление в регионе «без происшествий».

«Сегодня котельная на Авиационной запускается в сеть. Пусконаладка прошла, в выходные внутри котельной циркулировала, сегодня пускаем. Жилищная инспекция предупреждена, управляющие компании также. После обеда на место сам выезжаю», – сказал Сергей Латынин.

По словам чиновника, по 909-му кварталу все аварийные ситуации устранены – «нареканий нет».

Напомним, в Орле отопительный сезон стартовал 9 октября. Реконструкция двух котельных в Заводском районе не была завершена к этому моменту. Подрядчику предъявили претензии на 30 миллионов рублей. Кроме того, возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 4 млн рублей.

ИА “Орелград”