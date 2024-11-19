Мошенники выдают себя за главу Болховского района

В «Телеграме» создан фейковый аккаунт чиновника.

Об этом сам Николай Чиняков сообщил в своих настоящих социальных сетях.

По его словам, с поддельного аккаунта ведётся рассылка сомнительных сообщений.

«Будьте внимательны и осторожны», – предупредил Чиняков.

Ранее мошенники уже выдавали себя за других видных орловских политических деятелей. В частности, они рассылали сообщения от имени спикера областного совета Леонида Музалевского и его первого заместителя Михаила Вдовина, а также мэра Орла Юрия Парахина и главы орловского избиркома Лилии Пиняевой.

ИА «Орелград»