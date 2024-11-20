Орловцы пополнили список экстремистов и терроризмов

20.11.2024 | 12:21 Закон и порядок, Новости, Общество

Его обновляет Росфинмониторинг.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В новый вариант списка попали четверо граждан, осуждённых по делу о создании ячейки запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»* Это Шакир Амирахов, Максим Коновалов, Евгений Пискунов и Антон Федосов.

Напомним, приговоры вынесли в июне этого года. Они оказались мягче запрошенных.

Также в перечне появились 18-летние уроженцы Орловской области Павел Клепов и Александр Честных и один 17-летний орловец.

Список составляет Росфинмониторинг, так как включённые в него граждане сталкиваются с ограничениями на использование собственных средств. По закону банки замораживают счета таких лиц и приостанавливают их обслуживание.

Его официальное название – «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования