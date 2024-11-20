Орловцы пополнили список экстремистов и терроризмов

Его обновляет Росфинмониторинг.
В новый вариант списка попали четверо граждан, осуждённых по делу о создании ячейки запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»* Это Шакир Амирахов, Максим Коновалов, Евгений Пискунов и Антон Федосов.
Напомним, приговоры вынесли в июне этого года. Они оказались мягче запрошенных.
Также в перечне появились 18-летние уроженцы Орловской области Павел Клепов и Александр Честных и один 17-летний орловец.
Список составляет Росфинмониторинг, так как включённые в него граждане сталкиваются с ограничениями на использование собственных средств. По закону банки замораживают счета таких лиц и приостанавливают их обслуживание.
Его официальное название – «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
ИА «Орелград»