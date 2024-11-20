Энрико Чапкин покинул “Жилищное управление Орла”

Обязанности начальника учреждения исполняет заместитель.

Чапкин Энрико Александрович возглавил МКУ «Жилищное управление Орла» в сентябре 2024 года. На ноябрьский профильный комитет горсовета начальник не явился.

В администрации Орла «ОрелГраду» подтвердили, что Энрико Чапкин покинул МКУ «ЖУ». Обязанности исполняет Дробина Анжелла Васильевна. Судя по kartoteka.ru, она же являлась начальником управления с сентября 2023 по апрель 2024 года. Далее пять месяцев руководила Ольга Стеблецова.

МКУ «ЖУ» было создано в 2021, чтобы навести порядок в управлении муниципальным жилищным фондом. Однако проведенная в 2023 году проверка городской КСП показала, что ситуация заметно не улучшилась. В августе 2024 было возбуждено дело о превышении полномочий в МКУ «ЖУ». Допущена закупка квартир для сирот и переселения из аварийного жилья по значительно завышенным ценам, считают в СКР.

ИА “Орелград”