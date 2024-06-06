Приговоры по экстремизму в СИЗО оказались мягче запрошенных

Дело рассматривал Орловский областной суд.

Четверо фигурантов обвинялись в создании ячейки запрещённой в России экстремистской организации «А. У. Е.»* Своё преступление они совершили, находясь в СИЗО города Орла.

Суд признал всех четверых виновными и приговорил к реальным срокам лишения свободы. Однако они оказались несколько меньше запрошенных прокуратурой.

Как сообщают «Орловские новости», лидера ячейки приговорили к 11 годам колонии особого режима (вместо ожидаемых четырнадцати). Его признали виновным не только в экстремизме, но и в «занятии высшего положения в преступной иерархии».

Остальные трое получили пять лет строгого, четыре года общего и три года общего режима. Обвинение просило для каждого на один год больше.

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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

ИА «Орелград»