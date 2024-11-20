В Орловской области заработал новый ФАП

20.11.2024 | 15:40 Медицина, Новости

Ранее ему приходилось размещаться в старом здании местной школы.

Фото: газета Покровского района «Сельская правда»

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Покровском районе в селе Столбецкое. Здесь получают медицинские услуги около 250 тысяч человек.

В торжественном открытии приняли участие глава областного департамента здравоохранения Александр Альянов, представители муниципальной власти и районной больницы, правоохранительных органов, а также местные жители.

Здание, специально предназначенное под ФАП, построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это обошлось бюджету в 4,5 миллиона рублей. Ещё около 1,6 миллиона потратили на закупку необходимого оборудования. В частности, для учреждения приобрели портативные электрокардиограф и дефибриллятор.

Отметим, что ФАП построили ещё в июне. Однако заработал он только сейчас – нужно было благоустроить прилегающую территорию и получить лицензию.

Фото: газета Покровского района «Сельская правда»

ИА «Орелград»


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