В Орловской области заработал новый ФАП

Ранее ему приходилось размещаться в старом здании местной школы.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Покровском районе в селе Столбецкое. Здесь получают медицинские услуги около 250 тысяч человек.

В торжественном открытии приняли участие глава областного департамента здравоохранения Александр Альянов, представители муниципальной власти и районной больницы, правоохранительных органов, а также местные жители.

Здание, специально предназначенное под ФАП, построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Это обошлось бюджету в 4,5 миллиона рублей. Ещё около 1,6 миллиона потратили на закупку необходимого оборудования. В частности, для учреждения приобрели портативные электрокардиограф и дефибриллятор.

Отметим, что ФАП построили ещё в июне. Однако заработал он только сейчас – нужно было благоустроить прилегающую территорию и получить лицензию.

ИА «Орелград»