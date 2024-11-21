«Орёлводоканал» пересчитает плату за ржавую воду

21.11.2024 | 16:36 ЖКХ, Новости

Изменения применят к стоимости услуг за ноябрь.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

«По факту случившегося МПП ВКХ «Орёлводоканал» приняло решение произвести автоматический перерасчёт платы потребителям за ноябрь», – пояснили в мэрии.

Также городские власти рассказали, что специалисты предприятия всё ещё занимаются промывкой труб.

Напомним, ЧП случилось ещё 16 ноября. Известно, что оно было связано с внезапным отключением электроснабжения. После этого вода, которую получали потребители в Советском и Заводском районах Орла, приобрела цвет ржавчины.

На «Орелводоканале» заявили, что она безопасна для использования для бытовых нужд. Однако проверка прокуратуры установила, что «в поставляемой гражданам питьевой воде были превышены допустимые нормативные показатели».

На данный момент в отношении гендиректора «Орёлводоканала» возбуждено административное дело.

ИА «Орелград»


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