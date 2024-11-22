Орловца осудили за фейки о российской армии

22.11.2024 | 16:18 Важное, Закон и порядок, Новости, СВО

Мужчине дали реальный срок лишения свободы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

28-летнего орловца признали виновным в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил России в специальной военной операции. При этом установлено, что преступление совершалось именно по мотивам политической ненависти.

Мужчина разместил соответствующие материалы и комментарии в интернете в июле минувшего года. В итоге ему дали пять лет колонии общего режима, а также запретили выступать в роли администратора сайтов в течении двух лет.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что орловец разобрал стену и трижды обокрал магазин.

ИА «Орелград»


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