Клычков поблагодарил орловских энергетиков

Проблемы принесла непогода на минувшей неделе.

Об итогах минувшего четверга и повторного урагана в пятницу губернатор Орловской области рассказал в прямом эфире в соцсетях.

«Оборванные провала, поваленные деревья – все это было, к сожалению. В четверг и повторный ураган в пятницу, конечно, много проблем создал жителям, электросетевому хозяйству. Сейчас остались единичные заявки по дачным кооперативам, по отдельным домам. В целом, задача выполнена. Я хочу благодарить наши «Россети», «Орелоблэнерго», всех, кто привлекался, и подрядчиков в том числе. Очень непростая ситуация была», – подчеркнул Андрей Клычков.

Сейчас орловские ремонтные бригады направлены в соседние регионы, сообщил губернатор. Андрей Клычков отметил, что от капризов природы никто не застрахован. Однако, с другой стороны, необходимо увеличить инвестиционную программу «Россетей», чтобы обеспечивать подготовку к сюрпризам и прохождение подобных неблагоприятных условий.

ИА “Орелград”