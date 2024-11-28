В Орле снова переедет центр “В добрые руки”

Теперь его адресом станет улица Московская, дом 177.

Это здание находится возле остановки общественного транспорта “Гипсовый комбинат”. Новость сообщили в Орловской митрополии.

Центр благотворительной помощи переедет через месяц. Помимо всего прочего, это позволит расширить его детский отдел до 140 квадратных метров.

На новом месте центр “В добрые руки” будет работать с 10:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по субботам. Сейчас он находится на Московской, 155-Б, куда переехал в 2023-м году. Ранее центр располагался на улице Тургенева, 22-А.

Ранее стало известно, что в центре будут выдавать одежду и обувь вынужденным переселенцам из Курской области.

ИА “Орелград”