В Орле снова переедет центр “В добрые руки”

Теперь его адресом станет улица Московская, дом 177.
Это здание находится возле остановки общественного транспорта “Гипсовый комбинат”. Новость сообщили в Орловской митрополии.
Центр благотворительной помощи переедет через месяц. Помимо всего прочего, это позволит расширить его детский отдел до 140 квадратных метров.
На новом месте центр “В добрые руки” будет работать с 10:00 до 18:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по субботам. Сейчас он находится на Московской, 155-Б, куда переехал в 2023-м году. Ранее центр располагался на улице Тургенева, 22-А.
Ранее стало известно, что в центре будут выдавать одежду и обувь вынужденным переселенцам из Курской области.
ИА “Орелград”