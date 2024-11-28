Орловский губернатор получил новое назначение

28.11.2024 | 11:29 Новости, Общество, Экономика

Клычков возглавил рабочую группу Госсовета России по туризму.

Зоопарк “Орловского полесья”. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом он сам заявил во время прямого эфира в социальных сетях. Известно, что накануне он впервые провёл заседание группы.

«Мы собирали представителей министерств, общественных организаций, научного сообщества. Наша задача – по экологическому туризму. Здесь как раз особенно актуальна наша часть – «Орловское полесье» и наши зубры, ну и в целом развитие экологического туризма по России. Мы определили ряд направлений, которые сейчас будем отрабатывать», – рассказал Клычков.

Напомним, что недавно горсовет Орла принял решение о введении туристического налога. Его будут платить юридические и физические лица, которые предоставляют жильё туристам.

Также стало известно, что областная администрация готова профинансировать затраты муниципалитетов на развитие туризма на местах.

ИА «Орелград»


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