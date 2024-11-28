Ливны ввели туристический налог

Решение приняли депутаты Ливенского горсовета.

На очередном заседании Ливенского городского Совета народных депутатов было принято решение об установлении на территории города туристического налога. Проект решения представила начальник финансового управления администрации города Нина Парахина. По ее словам, введение нового налога направлено на пополнение доходной части городского бюджета. Кстати, прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2025 год на данный момент составляет 1,325 миллиарда рублей. Бюджет предварительно сверстан с дефицитом в сумме 40,608 миллиона рублей. Депутаты утвердили его в первом чтении.

«Туристический налог является местным налогом, плательщиками которого являются организации и физические лица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории города Ливны и включенных в реестр классифицированных средств размещения, – пояснила Нина Парахина. – На территории города Ливны находятся шесть объектов, внесенных в реестр классифицированных средств размещения, в них 84 номера».

По данным администрации города Ливны, средняя стоимость проживания за 1 сутки без НДС составляет 2639 рублей. На 2025 год ставку туристического налогу установили в размере 1 процента, то есть сумма налога составит 26 рублей 39 копеек в сутки. В 2026 году ставка туристического налога в Ливнах составит 2 процента, в 2027 году – 3 процента, в 2028 году – 4 процента, а начиная с 2029 года – 5 процентов от налоговой базы.

«Согласно статье 418.7 Налогового кодекса Российской Федерации если сумма налога менее минимального налога (100 рублей), то сумма налога определяется в размере минимального налога, то есть 100 рублей. При средней наполняемости объектов 30 процентов и с учетом предоставления льгот, сумма налога составит 550 тысяч рублей», – уточнила Нина Парахина. В администрации города подчеркнули, что депутаты большинством голосов поддержали принятие нового местного налога.

ИА «Орелград»