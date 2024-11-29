Эх, молодёжь. В орловской НХЛ продолжаются скандалы с подменой игроков

После многочисленных жалоб игроков орловской Ночной Хоккейной Лиги (дивизион 40+) на задействование в турнире более молодых игроков корреспондент издания «Аргументы и Факты-Черноземье» побывал на одном из матчей и увидел, что проблема носит системный характер.

Напомним, ранее целый ряд участников соревнований рассказывали о том, что руководство лиги допустило участие в турнире команды ЛХК «Орел», за которую играют хоккеисты моложе 40 лет. При этом, происходящее объяснялось необходимостью заявки шестой команды для соответствия регламенту соревнований. Обиды же возрастных хоккеистов, которым приходилось конкурировать с более молодыми и спортивными спортсменами, игнорировались.

Как оказалось, подобные манипуляции имеют более широкое применение и, видимо, являются для дивизиона 40+ традиционными. В субботу, 23 ноября, на арене «Ледовое поколение», расположенной в Зареченском микрорайоне, встречались команды «СЛАМС» из Свердловского района и орловский «Шторм».

Несмотря на массивную экипировку хоккеистов, нивелирующую различия во внешности, в глаза бросалось, что игрок № 11 команды «СЛАМС» выглядит несколько моложе соперников. Под этим номером в турнире заявлен игрок по фамилии Шохин, которому 66 лет.

Очевидно, что выступавший под номером 11 игрок вряд ли в ближайшие годы планирует отмечать 70-летний юбилей. Обращение к одному из участников Ночной Хоккейной Лиги наши подозрения подтвердили.

«Это на самом деле Шохин, но младший. Это сын человека, заявленного на матчи лиги», — объяснил нам ситуацию наш собеседник.

При этом, обслуживающие игру судьи Харламов и Безруков ничего странного на площадке не заметили. Не было и протестов со стороны соперников «СЛАМСа». Остается только гадать, почему команды-участницы не подают протест и кому все происходящее выгодно?

К слову, команда «СЛАМС» в начале игры явно выглядела на площадке бодрее и энергичнее (потом, правда, в игре произошел перелом). Не исключено, что для достижения результата были произведены и другие подмены результатов.

После того, как «Аргументы и Факты-Черноземье», а также ряд орловских СМИ опубликовали материалы о нарушениях регламента, в лиге произошли некоторые изменения. Так, на сайте соревнований начались манипуляции с анонсами предстоящих матчей.

Например, игра уже упомянутой команды ЛХК «Орел» с «Штурмом» назначенная на 30 ноября, начнется в 12.30, не самое «ночное время». Очевидно, такое время проведения «спрячет» матч от лишних глаз, что несколько не стыкуется с идеей проведения спортивных турниров ради популяризации физической активности и здорового образа жизни.

Также на сайте НХЛ не указано время начала следующего матча ЛКХ «Орел» с лидером соревнований «Арсеналом». Встреча пройдет 4 декабря, но неизвестно, во сколько.

Кроме того, стало известно, что вице-губернатор Владимир Ивановский, на счет которого (со слов участников соревнований) записывались многие шайбы, заброшенные молодыми хоккеистами, был отзаявлен с турнира.

Не исключено, что опытный военный и гражданский госслужащий, узнав о том, что ситуация предана огласке, решил дистанцироваться от потенциально токсичной истории.

Параллельно нам стало известно о возрастных нарушениях в более младшей «Лиге Мечты». Но эта информация пока требует перепроверки.

Напомним, ранее участники орловской Ночной Хоккейной Лиге рассказали , что проблемы с подставными игроками начались после того, как во главе «Лиги 40+» место Евгения Масленникова занял Сергей Медведев.

По выявленным сомнительным обстоятельствам редакцией «Аргументы и Факты – Черноземье» отправлены журналистские запросы в соответствующие спортивные инстанции. В настоящее время мы ожидаем официальных ответов.

Источник