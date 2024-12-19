В Орле появилась новая зарядная станция для электромобилей

Её оборудовали рядом с автовокзалом.

Правда, пока объект огорожен и, видимо, не используется. Новость сообщают «Вести-Орёл».

Напомним, что в областном центре должно появиться 15 таких станций. Их строительство ведётся в рамках проекта «Развитие зарядной инфраструктуры в Орловской области». Для воплощения этих инициатив в жизнь планируется потратить 41 миллион 800 тысяч рублей.

Ранее мэр Орла утвердил конкретный список адресов, где появятся электрозаправки. «Автовокзальная, 1» там тоже есть.

В свою очередь, «Орёлоблэнерго» заключила договоры на подключение объектов к сетям.

ИА «Орелград»