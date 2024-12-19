В Орле появилась новая зарядная станция для электромобилей

19.12.2024 | 10:50 Новости, Транспорт

Её оборудовали рядом с автовокзалом.

Фото: vestiorel.ru / Анастасия Дорохова

Правда, пока объект огорожен и, видимо, не используется. Новость сообщают «Вести-Орёл».

Напомним, что в областном центре должно появиться 15 таких станций. Их строительство ведётся в рамках проекта «Развитие зарядной инфраструктуры в Орловской области». Для воплощения этих инициатив в жизнь планируется потратить 41 миллион 800 тысяч рублей.

Ранее мэр Орла утвердил конкретный список адресов, где появятся электрозаправки. «Автовокзальная, 1» там тоже есть.

В свою очередь, «Орёлоблэнерго» заключила договоры на подключение объектов к сетям.

ИА «Орелград»


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