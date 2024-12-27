Орловские спасатели и пожарные отмечают профессиональный праздник

27.12.2024 | 14:00 Новости, Общество

Сегодня в Управлении МЧС по Орловской области работают около 1500 человек.

Памятник пожарным. Фото: ИА “Орелград”

27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей. Основанием стало постановление Совета Министров РСФСР. С 1995 года этот день считается профессиональным праздником сотрудников МЧС.

Официальное поздравление размещено на портале Орловской области — от имени регионального правительства. «Это настоящие профессионалы своего дела, храбрые и самоотверженные люди, за плечами которых тысячи спасенных жизней, сотни ликвидированных чрезвычайных ситуаций, а также огромная профилактическая работа», – отмечается в тексте.

Также указывается, что в 2024-м число пожаров в нашей области сократилось примерно на 14%. При их тушении спасли 82 человека и эвакуировали около 600.

Напомним, в мае этого года при атаке БПЛА в Ливнах погиб водитель 8-й пожарной части Роман Петрашов. Также были госпитализированы ещё двое сотрудников МЧС.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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