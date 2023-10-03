Селяне жалуются, что вынуждены искать чистый воздух в городе

Орловцы недовольны соседством во свинокомплексом.

Жалоба от жителей села Кирово и Мелихово Сосковского района появилась на Портале «Обращаем внимание».

«Невозможно дышать воздухом находясь на улице и в доме из-за запахов продуктов жизнедеятельности свиней что на свинокоплексе, люди уехжают дышать сежис воздухом в глрод, будет ли что-то делаться по решению данной проблемы?» [Орфография и пунктуация сохранены].

Накануне, 2 октября, глава Сосковского района Роман Силкин проинформировал заявителя, что «данная информация будет направлена в Роспотребнадзор».

Стоит отметить, что Орловщина не только «свиной регион». Она полна других запахов. Длительное время жители Орла боролись с ароматом семечек. На площадке Орелмасло было установлено дополнительное оборудование для очистки газовых выбросов. Особыми запахами отличаются мусорные полигоны. О них в красках могут рассказать жители Орловского муниципального округа и Мценского района. Однако Роспотребнадзор изучает качество воздуха: наличие вредных веществ и их концентрацию. А аромат или вонь – субъективная оценка.

В 2020 году на территории Сосковского района было завершено строительство двух репродукторов, один из которых в Кировском сельском поселении — «Племенной репродуктор № 7 – откорм». Производственная мощность объекта — 37 тыс. скотомест. Инвестиции в 2020 году составили 300 млн руб.

ИА «Орелград»