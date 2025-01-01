В Орловской области втрое сократят число бедняков

Планы о повышении уровня доходов населения озвучили областные власти.

Достижение достойного уровня заработной платы в бюджетной сфере, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 8,5 процента в 2023 году до 3,5 процента к 2042 году. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Орловской области до 2042 года, утвержденном губернатором Андреем Клычковым. Из документа следует, что уровень жизни населения Орловской области в 2023 году характеризовался ростом номинальных значений таких показателей, как среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная заработная плата работников. Реальное содержание показателей выросло относительно предыдущего года на 24,1 и 9,8 процента соответственно.

«В 2024 году продолжается рост показателей, характеризующих уровень жизни населения, в реальном исчислении, – утверждают областные власти. – Ожидаемые темпы прироста к 2023 году номинальных значений среднемесячной заработной платы (12,1 процента), среднедушевых денежных доходов населения (10,9 процента) и среднегодовой инфляции (7,4 процента) позволят вырасти реальным значениям показателей до 4,4 и 3,3 процента соответственно».

Положительная динамика социальных индикаторов в долгосрочной перспективе до 2042 года, по прогнозам правительства региона, будет достигнута за счет: обеспечения поступательного роста региональной экономики; проведения ежегодной индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики не ниже прогнозируемого регионального уровня инфляции, поддержания установленных указами президента РФ уровней соотношений заработной платы отдельных категорий работников и сохранения достойного уровня заработной платы путем постоянного совершенствования системы оплаты труда.

Также достигать запланированных показателей в регионе собираются за счет повышения уровня заработной платы во внебюджетном секторе экономики (путем сдерживания роста издержек производства, оптимизации структуры заработной платы и численности работников), регулярной индексации пособий и социальных выплат в рамках развития системы адресной социальной помощи и государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите.

«Согласно заданным параметрам экономического роста и среднегодового индекса потребительских цен (103,8 процента в 2030 году, 103,0 процента – в 2037 году и 102,5 процента – в 2042 году) реальная заработная плата относительно 2023 года увеличится на 27 процентов в 2030 году, на 53,8 процента – в 2037 году и на 78 процентов – в 2042 году, – говорится в постановлении правительства региона. – В целом фонд заработной платы в 2030 году по отношению к 2023 году возрастет в 1,7 раза и составит 191,5 миллиарда рублей, в 2037 году – в 2,6 раза (290,7 миллиарда рублей), в 2042 году – в 3,5 раза (385,9 миллиарда рублей)».

ИА “Орелград”