«Батальон» выиграл грант на поисковые работы

Власти Мценского района Орловской области подвели итоги конкурса.

Как сообщает администрация Мценского района, Орловская региональная общественная организация «Военно-исторический поисковый клуб «Батальон» стала победителем конкурса на предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным НКО. К участию приглашались некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и работающие на территории муниципалитета. ВИПК «Батальон» представил на конкурс проект «Будь готов!», который и был признан победителем.

«На полученные средства приобретено дополнительное снаряжение, используемое в силовых структурах РФ, – уточнили в администрации Мценского района. – В рамках проекта в Отрадинской, Спасско-Лутовиновской и Тельченской среднеобразовательных школах были проведены мероприятия для 143 учеников. В ходе мероприятий рассказали ребятам о современном снаряжении, о важности обучения оказания первой помощи, о необходимых навыках и умениях при прохождении службы в рядах российской армии, о необходимости заниматься спортом и единоборствами для развития своего тела и духа русского воина».

Все желающие могли примерить на себя современное тактическое снаряжение и попробовать произвести простые операции с макетами автомата Калашникова, добавили местные власти. Отметим, что во Мценском районе действует муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО). В 2024 году объем ее финансирования составил 67 200 рублей, такая же сумма будет выделена в 2025 и 2026 годах.

Главными задачами программы являются увеличение количества некоммерческих организаций, внесенных в муниципальный реестр и получивших финансовую поддержку, рост количества социально значимых проектов и количества граждан, принявших в них участие, увеличение количества размещенной информации о деятельности СОНО на официальном сайте администрации Мценского района. Согласно паспорту программы, некоммерческие организации являются связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

«Социально ориентированные некоммерческие организации Мценского района способны не только участвовать в решении проблем района, оказывать социальные услуги населению, но и выражать интересы граждан, – говорится в программе. – Однако в развитии СОНО района имеется целый комплекс проблем, требующих безотлагательного решения. СОНО, действующие на территории района, имеют слабую материальную базу. Нет средств на приобретение литературы, компьютеров, программного обеспечения, расходных материалов, аренду помещений».

У работников многих СОНО отсутствуют знания и навыки разработки социальных проектов, привлечения финансовых средств, составления заявок на получение бюджетных субсидий и грантов. Такие организации нуждаются в имущественной, финансовой, информационной, консультативной и образовательной поддержке со стороны органов местного самоуправления района.

Поддержка СОНО является актуальной формой повышения эффективности преодоления социальных проблем в районе, их деятельность способствует решению важных социальных вопросов, созданию условий для развития человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению благотворительной деятельности и добровольчества», – считают местные власти.

ИА “Орелград”