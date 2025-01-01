В Орле стали реже отказывать в регистрации бизнеса

Налоговики рассказали о работе с теми, кто решил завести свое дело.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, в 2024 году специалистами службы было принято 465 комплектов документов на создание юридического лица. В ведомстве отмечают, что в 61 случае заявителям было отказано в государственной регистрации, но годом ранее было на 46 отказов больше. Это говорит о том, что орловцы, желающие открыть свое дело, начали более ответственно подходить к процессу регистрации. К тому же им помогают передовые технологии – интерактивные сервисы заметно снижают риск ошибки при подаче заявлений и комплектов документов.

Например, одним из оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица может послужить заполнение в заявлении пункта «Ограничение доступа к сведениям», в том числе на руководителя и учредителя, без обстоятельств, которые являются основанием для такого ограничения и прописаны в федеральном законе и постановлении правительства РФ.

«92 процентов документов сформировано и направлено с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», который позволяет быстро открыть свое дело и избежать отказа в регистрации, поскольку автоматически проверяет верное заполнение сведений, – сообщили в региональной налоговой службе. – Также начать вести бизнес поможет сервис «Старт бизнеса онлайн», через который можно не выходя из дома направить электронные документы на государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица, заявление о получении электронной подписи для бизнеса и на открытие расчетного счета в банке дистанционно».

В Управлении ФНС добавили, что для использования указанного сервиса необходимо иметь подтвержденную учетную запись госуслуг, подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе и квалифицированную электронную подпись, которую также можно оформить самостоятельно в приложении «Госключ». Ранее пресс-служба Управления ФНС сообщала, что в Орловской области выдано уже более 38 тысяч квалифицированных электронных подписей (КЭП), в том числе 15,7 тысячи таких подписей получили юридические лица, а 22,3 тысячи – индивидуальные предприниматели. Только в 2024 году операторами удостоверяющих центров областной налоговой службы было выпущено 9623 КЭП.

ИА «Орелград»