Река Сосна стала грязнее

Озвучены данные о состоянии рек и водоемов в Орловской области.

Степень загрязнения поверхностных вод реки Сосна в 2023 году увеличилась и оценивается как «очень загрязненная». Такие данные приведены в годовом докладе об экологической обстановке в Орловской области, которые объединил уточненные экологические данные за 2023 год. Для сравнения, в 2022 году река Сосна оценивалась как «загрязненная». Характерными загрязняющими веществами в ней, как и в 2022 году, стали соединения меди, органические вещества и нитритный азот, у которого частота обнаружения проб, превышающих предельно допустимые значения, за год увеличилась с 25 до 67 процентов.

Также увеличилось содержание железа как по средним, так и по максимальным концентрациям, число проб выше предельно допустимых концентрация возросло за год с 8 до 33 процентов. Кроме того, по сравнению с 2022 годом зафиксировано превышение по содержанию нефтепродуктов. Из доклада следует, что изучение химического состава поверхностных вод суши Орловской области производилось комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Орловского ЦГМС в соответствии с планом работы группы гидрохимии и графиком отбора проб.

На всех водотоках наблюдения проводились по обязательной программе в основные гидрологические фазы, на реке Ока – ежемесячно по сокращенной программе. Всего было проанализировано – 99 проб по 42 ингредиентам, включая расчетные. Анализ полученных данных также показал, что водность реки Ока в 2023 года была в 1,07 выше среднемноголетней и на 7,7 процента выше водности предыдущего года. В период систематических наблюдений на изучаемых водных объектах высокого и экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.

В бассейне реки Ока изучение химического состава поверхностных вод осуществлялось на шести водных объектах (река Ока – город Орел; река Крома – поселок Кромы; река Орлик – город Орел; река Зуша – город Мценск; река Неручь – деревня Орловка; река Нугрь – город Болхов). В ходе анализов было установлено, что характерными загрязняющими веществами для всех рек бассейна являются соединения меди и органические вещества. В целом степень загрязнения поверхностных вод рек бассейна Оки была охарактеризована как «загрязненная».

Степень загрязнения поверхностных вод самой Оки не изменилась по сравнению с предыдущим годом и оценивается как «загрязненная». В числе характерных для Оки загрязняющих веществ, помимо выше перечисленных, как и в 2022 году остается азот нитритный, количество проб выше предельно допустимых концентраций которого в отчетном периоде времени составило 54 процента.

ИА “Орелград”