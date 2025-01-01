Главу орловского села обязали соблюдать правила безопасности

Решение по иску прокурора вынес Новодеревеньковский районный суд.

Как сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, административный иск подал межрайонный прокурор, действовавший в интересах неопределенного круга лиц. Он просил суд обязать администрацию сельского поселения соблюдать требования законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

В ее рамках надзорное ведомство выяснило, что вблизи водонапорной башни у пожарного гидранта нет люка колодца установленного образца. «Выявленные нарушения непосредственно касаются защиты жизни и здоровья граждан, их имущества», – следовало из иска. Спорить с данным утверждением глава сельского поселения не стал. Его представитель в суде отметила, что факт нарушения местные власти признают, но оперативно устранить его не позволил дефицит бюджетных средств.

Впрочем, местные власти заверили, что денежные средства, необходимые на покупку и установку отсутствующего люка, будут предусмотрены при формировании бюджета на 2025 год. Поэтому представитель администрации сельского поселения просила предоставить определенный срок для исполнения решения суда. При рассмотрении административного дела суд пришел к выводу, что администрация не приняла меры к устранению выявленных нарушений.

А это, по мнению прокуратуры и суда, влечет за собой нарушение прав граждан на безопасность их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, поскольку выявленные нарушения влияют на возможность быстрого тушения пожара и недопущения его дальнейшего распространения. «Принятие мер пожарной безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности на пожарную безопасность». – подчеркнули в пресс-службе суда.

Эти выводу были подкреплены информацией начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Новодеревеньковского района о наружном противопожарном водоснабжении на территории сельских поселений. Кроме того, соблюдение и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения отнесены к полномочиям сельской администрации, добавили в суде. Иск прокурора был удовлетворен, но суд учел и просьбу администрации – на выполнение решения отведено 6 месяцев со дня его вступления в законную силу. Но пока решение суда в законную силу не вступило.

ИА «Орелград»